Zderzenie dwóch BMW. Nie żyje 22-latek. Są ranni

Tragedia na A1 z udziałem motocyklu BMW

To niestety niejedyny tragiczny wypadek, do którego doszło w czwartek. Około godziny 10.00 na autostradzie A1 w Gliwicach doszło do wypadku z udziałem motocykla. Niestety, pomimo wysiłku medyków, nie udało się uratować kierowcy jednośladu.