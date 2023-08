Zbrodnia w Radzionkowie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Do zabójstwa doszło w sobotę rano. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-latek z Radzionkowa poznał 18-latkę z Bytomia kilka godzin wcześniej - w autobusie w Katowicach, którym oboje przyjechali do Tarnowskich Gór. Potem pojechali do jednego z mieszkań w Radzionkowie, gdzie dziewczyna została zamordowana.