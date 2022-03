Zderzenie dwóch aut w Zielonej Górze. Policja opublikowała nagranie

Ten moment nieuwagi mógł przynieść poważne konsekwencje. Policjanci z Zielonej Góry opublikowali nagranie świadka z wideorejestratora. Do groźnie wyglądającego wypadku skody z jaguarem doszło 15 marca na skrzyżowaniu ulic Sulechowskiej i Marii Curie Skłodowskiej. Skręcające auto z impetem uderzyło w jadący prosto samochód. Pasażerka osobowej skody trafiła do szpitala, a droga w tym miejscu była zablokowana przez kilka godzin. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane przez policję. Funkcjonariusze opublikowali to nagranie, apelując do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.