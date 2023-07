Zdanowska dla WP: PiS znacząco ograniczył nam środki

Centralizując wszystkie decyzje, depcząc to, co gminy znakomicie nauczyły się robić przez lata. To my, na miejscu, wiemy, w co zainwestować, na co czekają mieszkańcy. A jeśli już rząd PiS dzielił dotacje to tak, by pieniądze trafiły do samorządów, które są rządzone przez włodarzy związanych ze Zjednoczoną Prawicą. Wystarczy, że wspomnę tu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.