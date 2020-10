Zdalne nauczanie. Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. najmłodszych uczniów

Zdalne nauczanie zostanie utrzymane w szkołach, które do tej pory pracowały w takim trybie. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej nowych obostrzeń odniósł się do kwestii dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas 1-3 szkoły podstawowej. Na razie nadal będą mogły przebywać w placówkach.

Nauczanie zdalne. Premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się nt. sposobu prowadzenia zajęć w najmłodszych klasach (Photonews via Getty Images, Fot: Photonews)