Zdalna nauka w szkołach. MEN podał dane. "Blisko milion uczniów"

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej w opublikowanej na Twitterze grafice, w strefie czerwonej zdalnie będzie się uczyć blisko milion uczniów szkół ponadpodstawowych. To prawie 55 proc. wszystkich uczniów, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych w kraju w ponad 6 tys. szkołach.

W strefach czerwonych w szkołach wyższych i ponadpodstawowych nauka odbywać się będzie w systemie zdalnym , w strefach żółtych w szkołach wyższych i ponadpodstawowych w systemie hybrydowym. - Tu nie chodzi tylko o kwestię pobytu dzieci w szkołach, ale też kwestię chociażby transportu. To wszystko będzie zmniejszało liczbę interakcji - wyjaśniał w czwartek premier.

W piątek z apelem i informacją do uczniów zwrócił się minister edukacji Dariusz Piontkowski. - Decyzja o ograniczeniu funkcjonowania szkół ponadpodstawowych wynikała głównie z tego, że chcieliśmy ograniczyć zasięg epidemii. Chcieliśmy ochronić osoby starsze przed chorobą, która mogłaby być dla nich nawet śmiertelną. Dlatego też zwracam się do was drodzy uczniowie, aby po zakończeniu zajęć wirtualnych, zajęć na odległość, byście pamiętali o tym poza lekcjami - wyjaśniał w nagraniu opublikowanym na Twitterze.