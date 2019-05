Zbrodnia w Miłoszycach. Proces odroczono z powodu ławnika

Wrocławski sąd odroczył do 14 maja początek proces Ireneusza M. i Norberta B. Mężczyźni są oskarżeni o gwałt i zabójstwo nastolatki w Miłoszycach w noc sylwestrową 1996 r. Za tę zbrodnię został niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

Proces w sprawie miłoszyckiej zbrodni miał ruszyć we wtorek. Sędzia Marek Poteralski zdecydował jednak o odroczeniu go z powodu ławnika. Okazało się bowiem, że obrońca Ireneusza M. jest pelnomocnikiem jednego z ławników w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prokurator wnioskował o wyłączenie tego ławnika ze składu orzekającego. O to samo wnioskował ławnik. Na posiedzeniu niejawnym sąd przychylił się do tego wniosku.