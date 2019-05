Za tę zbrodnię Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Rusza nowy proces ws. zabójstwa Małgosi

O godz. 9.30 przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpocznie się proces ws. zbrodni miłoszyckiej. To właśnie za nią 18 lat w więzieniu spędził niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

W noc sylwestrową 1997 roku w Miłoszycach na Dolnym Śląsku brutalnie zgwałcono i zamordowano 15-letnią Małgosię z Jelcza-Laskowic. Za tę zbrodnię Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał w 2003 roku Tomasza Komendę na 15 lat więzienia. Rok później sąd drugiej instancji zaostrzył karę do 25 lat. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat. W maju ubiegłego roku Sąd Najwyższy uniewinnił go. We wtorek - jak informuje portal wyborcza.pl - rusza kolejny proces w sprawie zbrodni w Miłoszycach. Tym razem na ławie oskarżonych zasiądą Ireneusz M. i Norbert B.