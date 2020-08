Zbrodnia w Miłoszycach. Oskarżony o gwałt i zabójstwo 15-latki może wyjść z aresztu

Ireneusz M. wolał jednak wrócić do zakładu karnego, gdzie odsiadywał wcześniejszy wyrok, bo jak tłumaczył, tam rygor jest mniejszy niż w areszcie. Mężczyzna do dziś jest aresztowany, ale we wrześniu kończy odsiadywać wyrok za poprzedni gwałt. Składał wnioski o zaprzestanie stosowania aresztu tymczasowego, ale były one odrzucane.