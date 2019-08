Tomasz Komenda układa sobie życie na nowo. "Ma bliską osobę"

Tomasz Komenda walczy w sądzie o odszkodowanie za krzywdy, jakich doznał w więzieniu. Cały czas zmaga się koszmarem, jaki tam przeżył. Regularnie korzysta z pomocy psychologa, musi też sięgać po leki. – Na szczęście ma bliską osobę, która go we wszystkim wspiera – mówi mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy.

Mimo półtora roku na wolności Tomasz Komenda nadal walczy z demonami z przeszłości. W czasie 19-letniego pobytu za kratami mężczyzna był bity i poniżany przez współwięźniów. – Został skazany za przestępstwo, które w oczach więźniów stawiało go najniżej w hierarchii. Był dla nich nikim i tak go traktowali – mówi Ćwiąkalski.

Tomasz Komenda nie lubi wracać do tych chwil. – Traktowali mnie gorzej niż szczury i karaluchy – mówił o latach w więzieniu. Gdy w poniedziałek musiał się stawić w sądzie, by opowiedzieć o koszmarze, jaki przeżył, konieczne były leki uspokajające. Nie chciał też, by najbliżsi, zwłaszcza mama, słuchali tego, co go spotkało. Jego adwokat złożył wniosek o utajnienie postępowania.