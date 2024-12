Zbojkotowali przemówienie Ławrowa. Dyplomaci wyszli z sali obrad

Z sali wyszli m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Ławrow przyjechał, by kłamać na temat rosyjskiej inwazji i rosyjskich działań w Ukrainie. Ja nie będę słuchać tych kłamstw" - czytamy w opisie nagrania, które opublikował szef polskiej dyplomacji.

Podobne nagranie opublikowało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. - Ukraina nadal walczy o swoje prawo do istnienia. Rosyjski zbrodniarz wojenny przy tym stole musi wiedzieć: Ukraina wygra to prawo, a sprawiedliwość zwycięży - mówił Andrii Sybiha, zanim wyszedł z sali.

Po napaści rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Ławrow został objęty sankcjami USA, UE i Wielkiej Brytanii, do których dołączyły się Kanada, Australia i Japonia. Zarazem, jako szefowi dyplomacji, Ławrowowi pozostawiono możliwość wjazdu do UE. Do tej pory jednak z tego nie skorzystał.