Zbiorniki retencyjne rozwiążą problem? "Nie można tworzyć iluzji

Jaka wiedza musi dotrzeć do nas, do społeczeństwa, byśmy w przyszłości nie musieli obserwować ewakuacji na ostatnią chwilę, byśmy nie musieli powtarzać tych ludzkich dramatów, których jesteśmy teraz świadkami? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program specjalny w Wirtualnej Polsce, zwrócił się do swojego gościa, klimatologa, prof. Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Wszyscy powinniśmy się cofnąć i będzie to niestety związane z kosztami, a przede wszystkim ze zmianą stylu naszego życia. Być może warto zaprojektować miasta tak, żeby woda po prostu, od czasu do czasu się przez nie przelewała. Jeżeli ludzie chcą tam mieszkać, to muszą zaakceptować to, że co jakiś czas te domy są zalewane. Nie można tworzyć iluzji, że kolejnymi zbiornikami wodnymi rozwiążemy każdy problem. Zmiana klimatu podbije jeszcze wyżej poprzeczkę i ta zabawa nigdy się nie skończy. Prawda jest taka, że my powinniśmy wodzie ustąpić, dać się jej rozlać - odparł gość programu. - Musimy się nauczyć żyć z wodą. I to lokalne społeczności muszą przyswoić, nie tylko rządzący - stwierdził prof. Bogdan Chojnicki.

