Zbiórka na mamę Dawida. Prawnik Julii Ż. wyjaśnia

W internecie pojawiła się zbiórka na pomoc dla Julii, mamy Dawida Ż., który został zamordowany w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Babcia chłopca nic nie wiedziała o zbiórce. – Nie wyrażaliśmy na to zgody– mówiła. Prawnik mamy Dawida potwierdza jednak, że Julia Ż. autoryzowała zrzutkę.

Ciało Dawida Ż. znaleziono przy zbiorniku retencyjnym nieopodal Grodziska Mazowieckiego (East News)

Od czasu odnalezienia ciała Dawida Ż. mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, którzy pomagali w poszukiwaniach, rozważali zorganizowanie zbiórki. Z uwagi na żałobę w rodzinie chłopca, odstąpili jednak chwilowo od tego pomysłu.

W serwisie zrzutka.pl pojawiła się jednak inicjatywa "Pomóż nam pomóc mamie Dawidka" ze zdjęciem chłopca z Grodziska Mazowieckiego. Założyła ją Anastasija Kukaleva, jej profil nie jest jednak zweryfikowany.

"Niestety, potwierdził się najgorszy z możliwych scenariuszy: zaginiony 5-letni Dawidek Żukowski odnalazł się, jednak było już za późno. Chłopiec został znaleziony martwy, a jego matka została sama ze swoim koszmarem. (…) Bardzo dużo ludzi pisało w sprawie pomocy i wsparcia finansowego mamy Dawidka, dla tego zdecydowaliśmy utworzyć tą zrzutkę. Uprzejmie prosimy o pomoc i z góry dziękujemy z całego serca" – czytamy na stronie zrzutki. Pieniądze na zbiórkę wpłaciło już 21 osób. Do tej pory udało się zebrać około tysiąca złotych.

O zbiórkę zapytaliśmy babcię Dawida Ż. – Nikt nas nie pytał, czy chcemy, żeby zbierano pieniądze – mówiła nam kobieta. I dodała: – Nie chcemy nagłaśniania sprawy. To dla nas bardzo ciężki czas. Prosimy o to, by nas zostawić w spokoju.

Po kilku godzinach prawnik Julii Ż. - Zbiórka jest prowadzona za wiedzą i zgodą mamy Dawida. To inicjatywa jej przyjaciół, którzy chcą jej pomóc w tych ciężkich chwilach. Jako jej pełnomocnik mogę zapewnić, że pieniądze zostaną prawidłowo rozliczone. Będziemy to nadzorować – mówi pełnomocnik Julii, mamy Dawida. Prosi, by nie podawać jego nazwiska.

Ciało Dawida Ż. zostało odnalezione w sobotę, 22 lipca, około godziny 13 przy zbiorniku retencyjnym. Zwłoki leżały w krzakach kilkadziesiąt metrów od ekranów akustycznych stojących wzdłuż autostrady A2 przy węźle Pruszków. Natknął się na nie jeden z policjantów, który zauważył dziecięce buciki w kolorze niebieskim.

Matka chłopca opublikowała oświadczenie. "Szanowni państwo, składam podziękowania służbom, które z ogromną determinacją nie szczędząc środków i wysiłku prowadziły akcję poszukiwawczą. Dziękuję lokalnej społeczności, mediom i wszystkim tym, którym los mojego synka nie był obojętny" - napisała.

W środę, 10 lipca, ojciec 5-letniego Dawida Ż. zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec Dawida został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Miał popełnić samobójstwo. O północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna.