Żbik w oku kamery. Moment niesamowitego spotkania

"To jeden z najdzikszych i najbardziej skrytych drapieżników Polski" – tak podsumowują go członkowie strony Polskie Parki Narodowe, którzy udostępnili nagranie ze żbikiem. Nasz europejski kot leśny bywa nieuchwytny, ale ostatnio udało się go nagrać w Pienińskim Parku Narodowym. Moment, gdy ten wyjątkowo tajemniczy mieszkaniec lasu pojawił się w oku kamery, zarejestrowała tamtejsza fotopułapka tuż pod koniec 2022 roku. Nagranie Pienińskiego Parku Narodowego błyskawicznie stało się hitem sieci i do tej pory cieszy się dużym zainteresowaniem. Żbik pojawił się przed samym obiektywem fotopułapki. Taki widok to nie lada gratka dla miłośników dzikiej natury i obserwatorów tego gatunku. Niektórym komentującym przyłapany osobnik przypominał kota domowego, jednak widać u niego typowe i symetryczne umaszczenie charakterystyczne dla tego drapieżnika. Internauci w większości rozpłynęli się w komentarzach nad rodzimym gatunkiem. "Niesamowite", "jest piękny”, "cudo" – komentowali pod nagraniem ze żbikiem. "Tylko tych dwóch rodzimych zwierząt nie spotkałam nigdy w leśnych zakamarkach - ani żbika, ani rysia" – napisała jedna z internautek.