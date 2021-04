Zbigniew Ziobro złożył Polakom świąteczne życzenia

Wielkanocne życzenia Polakom złożył wcześniej również premier Mateusz Morawiecki. - Święta Wielkiej Nocy to święta nadziei, święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. One przypominają nam, że życie jest silniejsze niż śmierć. Niech ta prawda nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i doda nam sił - stwierdził szef rządu .

Wielkanoc. Święta w większym gronie? Prof. Andrzej Fal odradza

Czy ze względu na trwającą właśnie trzecią falę epidemii koronawirusa Wielkanoc powinniśmy spędzić osobno? - Mamy święta, to jest okres kiedy chcemy być z bliskimi, ale może to odwrócić pozytywny trend, który obecnie obserwujemy - powiedział w Polsat News prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Podkreślił, że "jest szansa, że to będą to ostatnie święta z restrykcjami". - To jest okres kiedy chcemy być z bliskimi, ale może to odwrócić pozytywny trend, który obecnie obserwujemy (…). Zdecydowanie odradzałbym spędzanie świat w większym gronie. Dobrze byłoby spędzić te dni z domownikami - apelował profesor.