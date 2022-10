Zbigniew Ziobro zapowiada projekt zawieszający unijny system ETS

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas konwencji powiedział, że w trwającym z KE sporze "nie chodzi o żadną praworządność, lecz o bezwzględny szantaż by Polaków zastraszyć, a następnie przez paraliż wewnętrzny doprowadzić do zmiany władzy na taką, która będzie posłuszna". Kaleta zaznaczył, że UE nigdy nie uzyskała jakichkolwiek kompetencji do ingerowania w sądownictwo państw członkowskich, jednak próbuje tego dokonać poprzez wstrzymywanie funduszy, tak jak ma to miejsce w przypadku KPO.