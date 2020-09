Zbigniew Ziobro zakończy mit o zamachu w Smoleńsku? Kolejna rozgrywka w obozie władzy

Prokuratura Krajowa (na jej czele stoi Zbigniew Ziobro) poinformowała w środę wieczorem o złożeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku, którzy 10 kwietnia 2010 roku sprowadzali na ziemię Tupolewa. Ich błędy przyczyniły się do tragedii Tu-154, wynika z ustaleń Komisji Millera. To zarazem pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego i zatrzymania Rosjan. Dotąd byli oni poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości.