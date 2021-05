Zbigniew Ziobro "zakneblowany". "To wyraża więcej niż tysiąc słów"

We wtorek Sejm ratyfikował ustawę o Zasobach Własnych UE (tzw. Fundusz Odbudowy - red.). Przeciwko niej byli politycy Solidarnej Polski. Lider partii i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie otrzymał szansy na przedstawienie swojego stanowiska z mównicy. Do wyniku głosowania mógł odnieść się jedynie podczas konferencji prasowej. - Uniemożliwienie zabrania głosu członkowi Rady Ministrów jest po pierwsze niezgodne z procedurą, a po drugie jest bardzo wymowne. To wyraża więcej niż tysiąc słów. Bardzo symboliczna chwila w historii polskiego parlamentaryzmu. (…) To zły sygnał, że tak się stało - ocenił w programie "Newsroom WP" Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i poseł Solidarnej Polski. Polityk tłumaczył, że "regulamin Sejmu mówi wyraźnie, że członek Rady Ministrów może w każdej chwili zabrać głos". Odnosząc się do sporu w rządzie ws. Funduszu Odbudowy stwierdził, że Solidarna Polska "szanuje stanowisko koalicjantów, ale ma odmienne".

