"Zbigniew Ziobro walczy o życie". Poseł Suwerennej Polski trzyma kciuki

Ziobro walczy o życie

- Sejm ma dane, co do zdrowia Zbigniewa Ziobro, nieobecność w Sejmie jest jasno wykazana i usprawiedliwiona. Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią, więc wie doskonale, z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina - twierdzi polityk Suwerennej Polski.