Zbigniew Ziobro twierdzi, że Polskę stać na własny Fundusz Odbudowy

Ziobro: Polskę stać na własny Fundusz Odbudowy

Zdaniem Ziobry ratyfikacja otworzy Unii Europejskiej furtkę do ingerowania w polską suwerenność poprzez nakładanie na Polaków nowych podatków. Przewodniczący Solidarnej Polski uważa, że jego ugrupowanie nie może się na to zgodzić, tym bardziej że w jego ocenie Polska nie potrzebuje unijnego funduszu.

- Teraz mamy zgodzić się na wyłom w suwerenności państwa na rzecz organów unijnych. My się temu sprzeciwiamy . Polskę, która w przeciwieństwie do innych unijnych krajów zwycięsko wychodzi z gospodarczego kryzysu wywołanego pandemią, stać na to, by stworzyć własny fundusz odbudowy - stwierdził polityk w "Gościu Niedzielnym".