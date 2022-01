Zbigniew Ziobro szykuje wniosek. Jest odpowiedź z PO

"Jako prokurator generalny przygotowuję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzić, czy tryb przyjęcia decyzji o drastycznej zmianie systemu UE ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji - red.), na którą zgodzili się Donald Tusk i Ewa Kopacz, nie naruszał przepisów Konstytucji RP" - poinformował Zbigniew Ziobro na łamach "Gazety Polskiej". Co na to wiceszef Platformy Obywatelskiej, europoseł Bartosz Arłukowicz? - Jestem zwolennikiem stawiania wszystkiego, co stoi na głowie, na nogach. Ci goście chodzą po mediach, opowiadają bzdury, zasłaniają się Tuskiem, Kopacz i Bóg wie, kim jeszcze. W Polsce rządzi premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński i minister Niedzielski. Ludzie umierają dlatego, że Niedzielski z Morawieckim nie podjęli decyzji na czas. Ceny prądu i gazu skoczyły dlatego, że Morawiecki i Sasin nie podjęli odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. To, że ceny prądu i gazu windują dziś w górę, to wina wprost premiera Morawieckiego i polityczna odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.