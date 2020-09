Zbigniew Ziobro odchodzi? Cymański: "Niczego nie wykluczam"

Jak donoszą media minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma odejść z rządu, a jego miejsce zająć ma Przemysław Czarnek. Taki wybór oznacza rozpad koalicji rządowej. W rozmowie z Wirtualną Polską poseł Tadeusz Cymański mówi, że taka decyzja byłaby dobra jedynie dla opozycji.

W niedzielę tygodnik "Do Rzeczy" podał informację wg. której w poniedziałek Zbigniew Ziobro ma opuścić fotel ministra sprawiedliwość. Zastąpić miałby go poseł Przemysław Czarnek, który co prawda nie ma bardzo dużego doświadczenia w polityce, ale niejednokrotnie już udowodnił swoją lojalność względem Prawa i Sprawiedliwości.

Takie posunięcie oznaczałoby powołanie rządu mniejszościowego. Oznacza to, że rząd musi szukać chętnych do poparcia swoich inicjatyw przy okazji każdego głosowania. W przypadku dużej polaryzacji i zaognienia walki politycznej działalność rządów mniejszościowych często sprowadza się wyłącznie do działalności administracyjnej.

Dlatego komentatorzy spekulują, że taki ruch mógłby być przedłużeniem negocjacji ze środowiskiem Solidarnej Polski. O ewentualną roszadę na stanowisku ministra sprawiedliwości zapytaliśmy Tadeusza Cymańskiego jednego z założycieli i liderów Solidarnej Polski.

- Jestem szachistą, więc biorę pod uwagę wszystkie warianty. Żywię jednak przekonanie, że nie powinniśmy przekraczać Rubikonu. Wielokrotnie dawaliśmy dowody lojalności i nigdy nie kwestionowaliśmy tego, że to PiS jest tu hegemonem. Taki scenariusz nikomu poza opozycją nie przyniósłby korzyści - mówi poseł.

Cymański dodaje, że atak polityków PiS na Zbigniewa Ziobrę jest niepotrzebny, bo obok Jarosława Kaczyńskiego to drugi największy "symbol" Dobrej Zmiany. - Proszę zobaczyć na to jak reaguje opozycja, że może jeśli nie uda się całego rządu, to żeby chociaż Ziobrę utrącić. To dla niech woda na młyn - dodaje.

Polityk podkreśla także, że spór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Solidarną Polską jest trudny do wytłumaczenia dla elektoratu: - Ludzie pytają co się dzieje, z czego to wynika. Proszą żebyśmy nie niszczyli tego co udało się zbudować. Przecież zdarzały się już wcześniej sytuacje, że nie było w koalicji pełnej zgodności, tak jak z limitem trzydziestokrotności, gdy inne zdanie miał Jarosław Gowin. Czy to był powód żeby niszczyć całą koalicję? - zastanawia się Cymański.

Rozmowę z Wirtualną Polską poseł kończy cytatem z Ewangelii Św. Mateusza: " Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani". Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, a Jarosław Kaczyński nie zawaha się i utworzy rząd mniejszościowy, trudno będzie tego pokoju się doszukać. Politycy Solidarnej Polski będą jednak do sprawowania władzy niezbędni. Niezależnie od tego czy Zbigniew Ziobro pozostanie w rządzie, czy poza nim.

