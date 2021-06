Zbigniew Ziobro ma surowy plan dla morderców. Został ostro skrytykowany

Zbigniew Ziobro przedstawił pomysł zaostrzenia kodeksu karnego. Minister sprawiedliwości chce, by najbardziej zwyrodniali mordercy nie mogli ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia. "Skoro nie ma dla nich kary śmierci, to musi być bezwzględne dożywocie" - stwierdził Ziobro. W programie "Newsroom WP" odniosła się do tego prof. Monika Całkiewicz. Karnistka i kryminolog z Akademii Leona Koźmińskiego oceniła, że "nie jest to dobre rozwiązanie". - W tej chwili kodeks przewiduje za zabójstwo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest sytuacją, w której rzeczywiście sprawca może wyjść z więzienia wcześniej, natomiast nigdzie nie jest napisane, że on z tego dobrodziejstwa będzie mógł skorzystać - podkreśliła prof. Całkiewicz. Dodała również, że brak możliwości wyjścia przedterminowego będzie wpływał na dalszą demoralizację sprawcy .

