Zbigniew Ziobro chce bezwzględnego dożywocia. Minister w KPRM nie ukrywał emocji

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że chce wprowadzić do polskich przepisów karę bezwzględnego dożywocia za najcięższe przestępstwa. Zapowiedzi lidera Solidarnej Polski komentował w programie "Newsroom WP" Michał Wójcik, minister-członek Rady Ministrów. - Możemy dyskutować, debatować na ten temat. Ale to nie zmieni naszego stanowiska. (...) My mamy stawać po stronie ofiar, rodzin i krewnych. Nie może być tak, że my się będziemy zastanawiać, co powie unijna komisarz. Są takie jednostki wobec których trzeba zastosować bezwzględne dożywocie, jeżeli nie ma kary śmierci - tłumaczył polityk. - Ostatnie zdarzenia wywołały ogromne emocje w społeczeństwie. Wsłuchuję się też w głosy polityków. (...) Ja jak słyszę, że kara powinna być nieuchronna to mi się śmiać chce. To jest oczywiste. Ale kara musi być też sprawiedliwa - przekonywał minister Wójcik.

