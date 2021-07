Zbigniew S. z nowymi zarzutami. Sędzia usłyszała mocne słowa

Po wyłudzeniu pieniędzy małżeństwo S. miało podjąć działa zmierzające do "wyprania pieniędzy". Te miały posłużyć Zbigniewowi S. do zakupu domu o wartości ponad 1 mln zł, w którym Zbigniew S. mieszkał przed ucieczką z Polski. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Holandii, skąd ostatecznie został sprowadzony do kraju na podstawie wystawionych za nim siedmiu międzynarodowych listów gończych. Obecnie S. przebywa w areszcie śledczym.