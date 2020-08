Zbigniew Rau. Komentatorzy o "karkołomnej" nominacji w MSZ

Zbigniew Rau. Karkołomna decyzja Morawieckiego

Dużo dosadniej nominację Raua skomentował Jakub Bierzyński. Decyzję premiera Mateusza Morawieckiego nazwał "karkołomną". - Nominacja Raua to ogromne zaskoczenie, po tym co mówił wcześniej o aborcji i o tym, że UE chce legalizować kanibalizm i zoofilię. Tego typu słowa powinny dyskwalifikować kogoś takiego w MSZ, bo to brednie i kłamstwa gorsze niż w Rosji Putina. A taki człowiek obejmuje szefa dyplomacji! Wydaje się to karkołomne - mówił publicysta Rzeczpospolitej.

Zbigniew Rau. Nominacja wynikiem starcia frakcyjnego

Zdaniem komentatorów Zbigniew Rau został nominowany na nowego szefa MSZ w wyniku wewnętrznych starć w obozie rządzącym. W cenie Mikołaja Lewickiego zmiany w rządzie to jedynie fasada dla tarć wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. - To jedynie zasłona dymna, nic to nam nie mówi, a coś poważnego dzieję się za kulisami. Pewnie chodzi o sukcesję, o to, co się stanie po Kaczyńskim, kto przejmie władzę i to pewnie są ruchy związane z walką frakcyjną w PiS - stwierdził socjolog.