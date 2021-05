Zażywał narkotyki. Wyjechał na "czołówkę"

Dolnośląscy policjanci mówią wprost: "Kompletnym brakiem odpowiedzialności wykazał się 23-letni kierowca audi". Na opublikowanym nagraniu z policyjnego wideorejestratora widać, jak wyprzedzał na zakazie, doprowadzając do czołowego zderzenia z innym autem, po czym wielokrotnie dachował. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 364 w Pielgrzymce, w powiecie złotoryjskim. Kierujący samochodem osobowym marki audi gwałtownie wyjechał na lewy pas ruchu, wyprzedzając inną osobówkę.Jak się okazało, 23-letni kierowca audi był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Pobrano mu krew do dalszych badań, które mają wskazać w jakim stężeniu były te narkotyki.

