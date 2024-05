Zawrotna suma. Tyle wojna w Ukrainie kosztuje Zachód

Ponieważ Kijów nie był przygotowany do walki w konflikcie na tak dużą skalę, kraje zachodnie zwiększyły pomoc wojskową dla Ukrainy. Także inne nasilające się napięcia z Rosją oraz na Bliskim Wschodzie i w Azji skłoniły rządy państw zachodnich do wzmocnienia swojej obrony, co nie miało miejsca od czasów II wojny światowej.