Horror na rollercoasterze w Madrycie

Madrycki Parque de Atracciones to jeden z największych parków rozrywki w Hiszpanii. Co roku odwiedza go ok. 1,2 mln ludzi. Jedną z jego głównych atrakcji jest "Abismo", czyli rollercoaster, gdzie pasażerowie wagoników wznoszą się na wysokość 50 m, by zjechać w dół z prędkością sięgającą 105 km na godzinę.