Zawieszony wójt gminy Oława złożył ślubowanie. "A może mnie jutro prezydent ułaskawi?"

- Nie wiem - odpowiedział Jan Kownacki na pytanie o to, czy będzie rządził gminą Oława. Właśnie został zaprzysiężony, ale ciąża na nim zarzuty korupcyjne. Z tego powodu w trakcie poprzedniej kadencji go zawieszono.

Do czasu wyjaśnienia sprawy ciążących na nim zarzutów korupcyjnych chce, by sprawami gminy zajmowała się wicewójt. - Po to jest powołana - uważa. Prawnicy wojewody mają jednak w tej kwestii wątpliwości. Ale Kownacki nie wyobraża sobie, że zastąpi go komisarz. - Jak chce, to na kawę może przyjść. Przecież my go nie wyganiamy - uważa.