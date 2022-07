Zawieszenie 14. emerytury? "Powinniśmy unikać wpadania pod próg ubóstwa"

- Przede wszystkim potrzebujemy zmian systemowych. Dzisiaj jest tak, że inflacja rośnie nam w tempie kilkunastu procent, a emeryci i renciści dostają waloryzację po roku, co oznacza, że przez rok ich emerytury topnieją. To nie jest żadna łaska, że rząd im to w jakiś sposób wyrównuje. Tylko wyrównuje to źle - mówiła Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050. Gościni programu "Tłit" Wirtualnej Polski była pytana o wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej Tomasza Lenza, który mówił, że "emeryci nakręcają inflację". - Jeśli dziś powinniśmy gdzieś przeznaczać pieniądze państwa na pomoc systemową, to właśnie tam, gdzie są najniższe dochody. Prędzej czy później te osoby przyjdą po pomoc do opieki społecznej i tego musimy unikać. Musimy unikać dzisiaj za wszelką cenę wpadania ludzi pod próg ubóstwa. I tam właśnie powinna być kierowana pomoc państwa - dodała posłanka.