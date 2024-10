Lawina krytyki na Tuska, a Polacy zgodni z premierem. Jest sondaż

Jak poinformowali dziennikarze Money.pl, najważniejsze założenia projektu to możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu, krajowy program powrotowy, "test obywatelski" i obowiązkowe programy integracyjne, warunkujące uzyskanie obywatelstwa czy prawa do stałego pobytu. Ponadto, według rządu obecne regulacje wymagają "pilnych" zmian.