Zawiadomienie ws. premiera Mateusza Morawieckiego. PO: "Złamał prawo"

Cezary Tomczyk złożył dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na premiera co co panu ten premier biedny zrobił to sprawa jest rzeczywiście wyjątkowa bo słyszeliśmy od wielu dni że jakieś opóźnienie w senacie że senat który ma do tego prawo nie chcę procentować Ustaw Ao to okazuje się że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nie jest publikowany od 21 dni i to nie jest tak że sobie wybrać kiedy publikuje uchwały Państwowej Komisji Wyborczej tak naprawdę Rządowe Centrum legislacyjne jest tylko drukarką i nie może decydować o tym co drukuje po prostu jest funkcja przyznana rządowi w związku z tym mamy do czynienia z podobną sytuacją jak mieliśmy w przypadku braku tynkowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i to jest dzisiaj Kluczowa sprawa premier premier nie wydrukował uchwały PKW w terminie wydrukowałem dokładnie wtedy kiedy dla niego było to opłacalne w interesie jego partii politycznej i to jest dzisiaj też bardzo ciekawe rozmawiamy o senacie i o roli premiera że dziwimy się że senat wykorzystuje czas który ma zapisane w Konstytucji a premier niezwłocznie publikować uchwały PKW robi to po 21 dniach i to jest w porządku bo się przyzwyczailiśmy że prawie po prostu notorycznie łamie prawo ale nie powinniśmy się do tego czy premier powinien zostać rozliczony przez niezależną prokuratury po prostu stanąć przed sądem za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień Panie Ministrze Dlaczego premier łamie prawo jeżeli szukał w tej sprawie jako prawnik podstawy to Zastanawiam się czy tutaj adekwatny nie było zawiadomienie odpowiednich informacji organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa więc są to bardziej bym tą stronę poszedł bo ja nie widzę złamania prawa które sobie rozumiem tylko na potrzeby konferencji prasowej pan Tomczyk ogłosił bardziej skupiłbym się na tym jak na przykład prawo dotyczące zgromadzeń dotyczących dzisiaj stanu epidemicznego w kraju i kiedy Rafał Trzaskowski jedzie w teren I jak sam mówi przyszła opieram się na słowach Rafał Trzaskowski stan wyjątkowy mamy sytuację że jest zagrożona karty są zagrożeniem nosie kartka papieru jest zagrożenie i może doprowadzać do utraty życia lub zdrowia to są słowa pana potem czy to czy że jest jego owiec wyborczy pana prezydenta trzaskowskiego w Poznaniu kiedy idąc po ulicy widzimy tłumy Kiedy widzimy witanie się pana prezydenta kiedy nagle można prowadzić kampanię wyborczą 9 maja Platforma Obywatelska mówiła że nie wolno prowadzić kampanię wyborczą już to jest nierealne że tak że to jest zagrożenie dla obywateli sytuacja w kraju zgodnie z ekspertami nie zmieniłaś znaczy pewne możliwości będą wyrażały gospodarki następują z uwagi na sytuację z uwagi na pewno też naukę funkcjonowania w i pewna instrumenty które zapewnia rząd do funkcjonowania ale na pewno nie zmieniło się pod kątem jaki w tej chwili prowadzi kampanię wyborczą kamera podczas kropki tam gdzieś mi to my tam miał ze sobą mniej niż lepszym odległości Więc można powiedzieć że dzisiaj że platforma materska nie czy polityczny hipokryta przed 10 maja w celach wymiany zabrania ma prowadzić kampanii wyborczych krzyczałaś do zagrożeń dzisiaj już jest zupełnie inaczej Ja chciałbym żebyśmy grali na równych zasadach chciałbym żeby nie wykorzystywać epidemii i nie całej sytuacji to taki brutalny i gry które przeprowadził reformę autorska Szkoda że ugrupowanie które najczęściej krzyczy konstytucja sali doprowadzają do tego że instrument na mogą być zagrożone chcieliście doprowadzić do łamania Konstytucji takiej refleksji że jednak ten Poznań to było przesadzona sytuacja że nie zaplanowaliśmy na tą sytuacją I jak tam za chwilę się okaże że jest ognisko koronawirusa w Poznaniu to wam się to odbije i to bardzo mocno Ja muszę tylko powiedzieć że z kim do pana posła ozdoby żeby palatyn zapamiętali raz na zawsze Proszę nie oceniać innych swoją miarą Ja wiem że niewiele osób chcę się spotkać w tej chwili z Andrzejem Dudą politykami PiS to szczerze mówiąc nie dziwię się natomiast wszędzie tam gdzie jest Rafał Trzaskowski tytuły po prostu Przychodzą ludzie chcą się spotkać Chcę go zobaczyć Chcę zrobić zdjęcie my Możemy informować o tym że trzeba się odległość ale wiadomo gdzie kandydat jest i wiadomo że ludzie po prostu chcą przyjść na to spotkanie Wczoraj byliśmy w Koninie w Koninie tylko dlatego że lokalne Media wiedziały że w ręce prasowa w Koninie przyszło ponad 400 osób i dlatego mówię proszę mi ocenić swoją miarą bo ja wiem że wy musicie zwozić dzisiaj ludźmi ludzi autokarami ale prosiłbym jednak żeby po prostu o tym nie zapominać dzisiaj jest autentyczna chęć zmiany w Polsce i obojętnie co pan będzie robił jaki będzie pan argumentów używa będzie pan pokazywał Jakieś nieprawdziwe kartki czy będzie pan robił codziennie konferencję pod ratuszem Rafała trzaskowskiego to tego się nie da zatrzymać i chciałbym żeby pan doskonale o tym pamiętał że pan był w sztabie Patryka jakiego prawda w Warszawie i pamięta pan wszystkie argumenty które padały z pana strony wcześniej i powinno pan nasze argumenty i pamięta pan jak to się skończyło i przynajmniej bym panu żeby wyciągnął pan wnioski z tamtej sytuacji ani brnął w tą samą politykę dzisiaj jesteśmy w sytuacji kiedy Polska potrzebuje zmian nie dlatego że było tak świetnie tylko dlatego że w wielu miejscach po prostu nie zdaliscie egzaminu że tak jak mówił Rafał Trzaskowski często było tak że diagnozy były właściwe ale nie poszły za tym działania i ilość ofert dzisiaj która kroczy za tym rządem jest tak ogromna że po prostu przelała się czara goryczy wiedział trzeba zamknąć rozliczyć i pójść do przodu