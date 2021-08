Zawiadomienie ws. Kaczyńskiego. Katarzyna Lubnauer wyjaśnia

Lider Nowoczesnej, poseł Adam Szłapka (KO), poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o reasumpcję glosowania ws. odroczenia obrad Sejmu. Jego zdaniem, lider PiS powinien odpowiedzieć przed sądem za sprawstwo kierownicze przestępstwa popełnionego przez Elżbietę Witek. - Obowiązkiem opozycji jest pokazywanie społeczeństwu, że mamy do czynienia z państwem, w którym łamane jest prawo - i to nagminnie. W przypadku pani marszałek Witek nikt nie ma wątpliwości, że po pierwsze przekroczyła swoje uprawnienia, a potem ordynarnie kłamała, kiedy mówiła, że zasięgnęła opinii pięciu prawników - argumentowała Katarzyna Lubnauer (KO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Na pewno skorzystała z opinii jednego prawnika - Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że on ma bezpośredni wpływ na jej karierę, że to, co on powiedział, było powodem decyzji, którą podjęła - podkreśliła Lubnauer.