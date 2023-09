Zawalcz o dobrą odporność na jesień. Cztery sprawdzone sposoby

Po pierwsze, jedz śniadanie

Praca, pośpiech, intensywny tryb życia - to wszystko sprawia, że często zapominamy o śniadaniu lub po prostu brakuje nam na nie czasu. A to wielki błąd. Pożywny i pełnowartościowy pierwszy posiłek to podstawa do tego, by układ odpornościowy dobrze funkcjonował. Zapewnia nam także energię na wiele godzin.