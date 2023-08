Otworzyli 200-letnią kapsułę czasu ukrytą u podstawy pomnika Kościuszki. Nie spodziewali się, co odkryją

– Na dnie znajdowała się warstwa mułu, którą usunęliśmy. Spód wybrzuszył się pod wpływem wilgoci. Nie wierzymy, że te 200 lat temu tak ciężko pracowano, aby w pomniku umieścić pustą, metalową skrzynkę. Zbierzemy cały osad i zbadamy go, czy nie ma w nim jakichś pozostałości, a co za tym idzie, spróbujemy ustalić, co w ogóle znajdowało się w kapsułce – dodał.