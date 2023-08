Policja dostała cynk. Znalezisko w sklepie pod Bydgoszczą

Funkcjonariusze, w towarzystwie właścicielki sklepu, udali się do jej miejsca zamieszkania. Tam zabezpieczyli kolejny worek z tytoniem. Ten jednak był znacznie większy - ważył aż 14,5 kilograma. Co więcej, podobnie jak wcześniej znalezione produkty, nie posiadał on polskich znaków akcyzy.