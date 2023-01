Zatrzymano syna barona narkotykowego. Wybuchły zamieszki

Strzelano do policjantów i samolotów

Guzman został zatrzymany w czwartek rano przez meksykańskie siły bezpieczeństwa w mieście Culiacan, stolicy Sinaloa. Już w parę godzin później w kilku lokalizacjach na terenie stanu doszło do zamieszek i blokad dróg, a ponadto odnotowano wiele przypadków strzelania do funkcjonariuszy policji. Oddawano strzały także do samolotów w rejonie lotniska w Culiacan.