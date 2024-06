Zatrzymanie żołnierzy. "Nawet UB nie zawsze zakuwało w kajdanki"

Nie milkną echa zatrzymania żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze podczas próby sforsowania granicy z Białorusią przez migrantów. - Przypuszczam, być może nie mam racji, wojsko powinno to bardzo dokładnie zbadać i wyjaśnić, czy przypadkiem nie było tak, że żołnierze nie byli wystarczająco wyszkoleni do takich sytuacji - powiedział w programie "Newsroom" WP opozycjonista z czasów PRL Zbigniew Janas. Jego zdaniem policjanci są lepiej przygotowywaniu na wypadek takich sytuacji od żołnierzy. - To są młodzi chłopcy. Oni, jeśli nie są wyszkoleni do takich działań, to trzeba ich odpowiednio lokować i bardzo dużo szkolić; być może sami nie powinni tam być, być może powinni być z nimi np. policjanci - ocenił. Janas skrytykował fakt zatrzymania wojskowych. - Niepotrzebnie tych żołnierza zakuwali w kajdanki. Nawet UB-ecja nas nie zawsze zakuwała w kajdanki (…). Chłopy z żandarmerii boją się tych chłopaków? Po co takie rzeczy robić? - zastanawiał się. Były opozycjonista dodał, że być może należy zmienić niektóre procedury obowiązujące w armii.

Rozwiń