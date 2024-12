Zatrzymanie żołnierza WOT. Jest oświadczenie

Mężczyzna miał twierdzić, że zabił dwie osoby, co okazało się nieprawdą - podało RMF FM. Prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających. Wojska Obrony Terytorialnej wydały oświadczenie, w który piszą o zasadach obowiązujących żołnierzy WOT.

"Po zakończeniu czynności w miejscu zatrzymania sprawa została przekazana do Żandarmerii Wojskowej. Sprawę prowadzi Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje zasada 'zero tolerancji'. Oznacza to, że nie akceptujemy picia alkoholu, zażywania narkotyków ani innych substancji odurzających oraz bycia pod wpływem ww. w trakcie pełnienia służby" - czytamy w oświadczeniu.