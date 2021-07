Zatrzymany syn prezesa NIK. "Dopóki Marian Banaś siedział cicho, wszystko było w porządku"

- Musimy najpierw zapoznać się z treścią zarzutów. I poczekać, czy ten wniosek w ogóle wpłynie, ale też jak się zachowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sytuacja z tym, jak zagłosujemy, będzie bardzo trudna, bo wbrew temu, co mówili politycy PiS przed powołaniem Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK, nie jest on wcale kryształową osobą. Ale to PiS go wybrał, więc najpierw zobaczymy, o co chodzi politykom partii rządzącej. Nie wierzę w to, żeby Jarosław Kaczyński przed powołaniem Banasia na stanowisko szefa NIK nie wiedział o rzeczach, które obciążają konto prezesa Izby - uważa Adam Szłapka.