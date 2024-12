Zatrzymanie byłego szefa ABW. "Pierwsze w historii tego Sejmu"

Jak podkreśliła szefowa komisji Magdalena Sroka, jest to "pierwsze zatrzymanie w historii tego Sejmu". Natomiast w jej ocenie nie jest to powód do radości. - Świadkowie niestawiający się na posiedzenie komisji niewątpliwie utrudniają jej pracę - mówiła. - Konsekwentnie będziemy zgodnie z prawem dążyć do przesłuchania każdego ze świadków - dodała Sroka.