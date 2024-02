Zatrzymali ciężarówkę z Litwy. Niespodzianka ukryta w deskach

Blisko 400 tys. paczek białoruskich papierosów – tyle przejęła Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), powstrzymując przemyt na granicy. Ciężarówka z Litwy miała przewieźć do Polski elementy domów z drewna. Do kontroli doszło w w pobliżu Suwałk. Za kierownicą siedział 41-letni Białorusin, który przedstawił dokumenty do przewozu desek i drewnianych elementów konstrukcyjnych. W naczepie odkryto jednak specjalne konstrukcje wypełnione nielegalnymi papierosami. Transport był tak duży, że rozładunek i dokładne przeliczenie kontrabandy zajęło służbom blisko dobę. W naczepie ukryto niemal 400 tys. paczek papierosów. Gdyby trafiły one do obrotu skarb państwa straciłby 10 mln zł. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Funkcjonariusze podlaskiej KAS przyznali, że to największe przechwycenie transportu nielegalnych papierosów w tym roku.