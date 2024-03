Zatrzymali busa do kontroli. Odkrycie służb na dużą skalę

Udaremniono potężny przemyt na autostradzie A4. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu prowadzili działania kontrolne na autostradzie A4 w okolicach MOP Czerna i Godzieszów w nocy z 14 na 15 marca. Do kontroli zostały wytypowane dwa busy jadące z Niemiec. Kierowcy przedstawili dokumenty przewozowe, zgodnie z którymi w przestrzeni ładunkowej miały znajdować się odpady papieru do przerobu. Podczas kontroli okazało się, że coś jest nie tak. Postanowiono przeprowadzić kontrolę przy wsparciu psa służbowego Iny - wyszkolonego do wykrywania tytoniu i papierosów. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu udostępniła zdjęcia z akcji i odkrycia, co skrywało się we wnętrzu busów. Zamiast deklarowanego papieru do przerobów obu busach znajdowało się łącznie 20 kartonów z tytoniem o wadze 2,6 t. Zdaniem służb, jeśli nielegalny towar trafił do obrotu, budżet państwa straciłby z tytułu podatku akcyzowego ponad 2,5 mln zł.