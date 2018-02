Zatrzymali 13-latkę, bo miała "nie dość polskie nazwisko". Są przeprosiny dyrektora Centrum

W czwartek WP informowała o wstrząsającej historii 13-latki z Torunia. Dziewczynce odmówiono zwiedzania Centrum Badań Jądrowych, bo ma "nie dość polsko brzmiące nazwisko". Dyrektor Centrum skontaktował się z mamą dziewczynki i przeprosił ją za ten incydent.



Nastolatka była uczestniczką szkolnej wycieczki do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jedną z 60 młodych ludzi z jej gimnazjum, którzy 7 lutego przyjechali do Świerku, by zobaczyć na własne oczy reaktor Maria i laboratoria naukowe Centrum. Niewiele brakowało, by została za drzwiami. Tylko dlatego, że nie nazywa się np. Anna Kowalska.