Zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów 2020. Najważniejsze pytania

Jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania przed II turą wyborów prezydenckich 2020? Do kiedy jest czas na załatwienie formalności? Czy zaświadczenie, które dostałem przed I turą, jest jeszcze ważne? Odpowiadamy na ważne pytania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania. Kto może je uzyskać?

Zaświadczenie o prawie do głosowania mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i mają prawa wyborcze.

Do czego uprawnia zaświadczenie o prawie do głosowania?

Mając zaświadczenie o prawie do głosowania, możemy głosować w wyborach poza miejscem zamieszkania, zarówno w kraju, jak i za granicą, a nawet na polskim statku morskim.

Jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania?

Zaświadcznie trzeba odebrać osobiście (ewentualnie upoważnić do tego zaufaną osobę, która odbierze je za nas) w urzędzie gminy, w której jesteśmy w spisie wyborców.

Odebrałem zaświadczenie o prawie do głosowania przed I turą wyborów. Czy teraz muszę odebrać je po raz kolejny?

Jeśli wyborca uzyskał zaświadczenie o prawie do głosowania przed I turą wyborów prezydenckich 2020, to nie musi go pobierać ponownie. Urząd wydał bowiem zaświadczenie w 2 egzemplarzach, z których pierwszy należało wykorzystać podczas I tury wyborów, a drugi upoważnia do głosowania poza miejscem zamieszkania w II turze, 12 lipca.

W I turze wborów głosowałem w miejscu zamieszkania, a teraz jadę na wakacje. Czy mogę jeszcze uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli wyborca nie odbierał zaświadczenia o prawie do głosowania przed I turą wyborów, a teraz chce zagłosować poza miejscem zamieszkania, może uzyskać wspomniane zaświadczenie w urzędzie gminy, gdzie jest na liście wyborców.

Do kiedy mogę odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2020?

Zaświadczenie można odebrać do piątku 10 lipca. Pamiętajmy, że trzeba to zrobić osobiście, ewentualnie upoważnić do odbioru zaufaną osobę.

Zgubiłem zaświadczenie o prawie do głosowania. Czy dostanę je drugi raz?

Niestety nie. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane tylko jeden raz podczas wyborów. Jeśli zostało zgubione, zniszczone lub ukradzione, nie ma możliwości, by ponownie je otrzymać.

Jeśli zgubiłem zaświadczenie o prwie do głosowania, to czy mogę głosować w miejscu zamieszkania?

Nie, nie jest to możliwe. Gdy otrzymujemy zaświadczenie o prawie do głosowania, to automatycznie jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania. Jeśli zatem zgubimy zaświadczenie, nie będziemy mogli głosować ani poza gminą, w której mieszkamy, ani w miejscu zamieszkania.