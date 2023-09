Zastrzeliła 4-latkę. Szokujące tłumaczenie. "Chciałam pokazać, że broń jest bezpieczna"

Evangeline wraz z 7-letnią siostrą przebywały pod opieką Runions i jej partnerki Christiny Daniels. Po wszystkim kobieta powiedziała policji, że wyjęła z futerału pistolet (kaliber 9 mm), by pokazać 4-latce, jak powinno się obchodzić z bronią i że "jest ona bezpieczna". Rzekomo wyjęła magazynek, przystawiła pistolet do piersi dziewczynki i nacisnęła spust. Z zeznań 7-latki wynika, że dziewczynka widziała strzał do młodszej siostry.