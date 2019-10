Zastój w Trybunale Konstytucyjnym. "Stracił na znaczeniu"

Nie miesiąc jak dawniej, ale niemal dwa miesiące trwał letni zastój Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci zwracają uwagę, że instytucja po zmianach PiS traci na znaczeniu i mówią o wstydzie wśród sędziów.

Zanim doszło do tzw. reformy TK i nastania prezes Julii Przyłębskiej, kalendarz Trybunału we wrześniu zapełniony był terminami rozpraw, ale teraz jest inaczej. Tym razem nie tylko sierpień, ale i wrzesień to okres niemal bez pracy - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna".