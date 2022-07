Zaskakujący zwrot w sprawie Medwedczuka. Majątek oligarchy posłuży w walce z Rosją

Medwedczuk został zatrzymany w połowie kwietnia, gdy próbował przedostać się do Rosji uciekając z aresztu domowego w którym znajdował się od maja 2021 roku. Po zatrzymaniu skarb państwa przejął 154 należących do niego aktywów. To m.in. domy, mieszkania, działki, samochody, jacht motorowy, a także śmigłowiec i niewielki samolot.