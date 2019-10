Zaskakujący wyrok ws. Nabielaka 9. Komentarz córki Jolanty Brzeskiej

Mam wrażenie, że sądowi chodzi tylko o to, żeby udowodnić PiS, że się myli – w ten sposób córka Jolanty Brzeskiej odniosła się do uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Nabielaka 9. Były szef komisji Patryk Jaki zapowiedział, że złoży wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec "sędziów, którzy łamią prawo".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzję komisji weryfikacyjnej. Chodzi m.in. o nieruchomości położone przy ulicach Mokotowskiej, Skaryszewskiej i Nabielaka. W tej ostatniej mieszkała znana działaczka Jolanta Brzeska, której zwęglone ciało znaleziono w 2011 roku.

Magda Brzeska: wyszłam, trzaskając drzwiami, gdy sędzia czytał wyrok

– Mam wrażenie, że chodzi tylko o to, żeby "kopnąć w nery" komisję reprywatyzacyjną i nic więcej. Żeby udowodnić PiS, że się myli. A tak naprawdę przecież tu nie chodzi o PiS, tylko o tych ludzi, którzy gdzieś za tymi decyzjami stoją. Za Nabielaka stoję ja, stoi moja mama, stoją ludzie, którzy mieszkali w tych mieszkaniach - mówiła Magda Brzeska po wyroku sądu.

- Dzisiaj na sali sądowej dowiedziałam się, że moi rodzice przez wiele lat przeżywali "drobne niedogodności". Te drobne niedogodności to była likwidacja chodnika, to było wycięcie płotu. "Drobne niedogodności". To jest szokujące – podkreśliła.